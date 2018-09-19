روسيا ترفض اتهامات أمريكية بأنها ساعدت كوريا الشمالية للحصول على وقود

2018/09/19 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الاتهامات الأمريكية بأن روسيا ساعدت كوريا الشمالية في الحصول على وقود بشكل غير مشروع عن طريق شحنات بحرية، لا تدعمها أي أدلة.

واتهمت نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة روسيا يوم الإثنين “بالخداع” في عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية وقالت إن واشنطن تملك دليلا على “انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق”.

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