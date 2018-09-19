2018/09/19 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل "جيف سيشنز" بشكل عنيف، بسبب ما اعتبره أداءً ضعيفاً في عدة جوانب من مهام وظيفته.

وقال ترامب في مقابلة مع محطة "ذا هيل"، اليوم الأربعاء، إن ليس لديه محامي عام وأن هذا أمر محزن للغاية.

واتهم الرئيس الأمريكي نائبه العام "جيف سيشنز" بالقيام بعمل ضعيف في عدة جوانب من وظيفته.

ويعود غضب ترامب من "سيشنز" إلى أكثر من عام على خلفية انسحاب الأخير من تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ترامب أنه لم يكن مسروراً من أداء "سيشنز" تجاه أشياء عديدة بما في ذلك كيفية تعامل وزارة العدل مع الحدود.

ويتبع "سيشنز" مثل ترامب موقفاً متشدداً بشأن قضية الهجرة، وتم الاستشهاد به كواحد من أكثر أعضاء مجلس الوزراء فعالية في تنفيذ سياسات ومبادرات الرئيس.

وكان "سيشنز" هو أول عضو في مجلس الشيوخ يؤيد ترامب خلال انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.

وعبر ترامب عن أسفه تجاه "سيشنز" بسبب أنه كان أول سيناتور يدعمه كما أنه أرد أن يكون النائب العام.

وأضاف أن المدعي العام خيب آماله للغاية مشيراً إلى أننا سنرى ما سيحدث، لكنه لم يوضح عما إذا كان سيتم فصله من عدمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب مهاجماً "جيف سيشنز": ليس لدي مدعي عام) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب مهاجماً "جيف سيشنز": ليس لدي مدعي عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).