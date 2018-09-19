شرطة كربلاء تلقي القبض على ارهابي حاول التسلل الى المحافظة

2018/09/19 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء – واع

اعلنت قيادة شرطة كربلاء ،اليوم الاربعاء، تمنكن مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب خلال محاولته التسلل الى المحافظة.

وأكد اللواء أحمد علي زويني قائد شرطة المحافظة،في تصريح لوكالة الانباء العراقية(واع) “تمكنت مفارز السيطرات والطرق الخارجية في المحور الجنوبي، خلال عملة تفتيش للأشخاص والعجلات في الحواسيب الامنية وقوائم المطلوبين ، من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”.

واضاف ان “المتهم حاول التسلل الى المحافظة عبر احد مداخلها الرئيسية لاستهداف الزائرين ، الا ان يقظة الاجهزة الامنية افشلت محاولته ،وانه تم إحالته الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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