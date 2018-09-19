سائرون: طرد العبادي من حزب الدعوة أو تجميد عضويته لن تغير في حظوظه لتولي رئاسة الوزراء

2018/09/19 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد تحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أن عزم حزب الدعوة الإسلامية على طرد أو تجميد عضوية رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لعدم التزامه بالتعهدات مع حزبه لن تغير في حظوظه لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وقال القيادي في التحالف، رائد فهمي في تصريح له إن طرد أو تجميد عضوية العبادي في حزب الدعوة خلال المرحلة الحالية لن يغير في حظوظه لتولي منصب رئاسة الوزراء للولاية الثانية خلال تشكيل الحكومة”، لافتًا إلى إن “الطرد والتجميد شيء والانسحاب شيء آخر.

وأضاف أن “حظوظ العبادي لازالت ضعيفة بين المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء”، مبينا إن “العبادي كان يمتلك فرصة كبيرة لو انسحب من حزب الدعوة الإسلامية خلال المرحلة السابقة”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب ، في وقت سابق رئيس الوزراء حيدر العبادي بالانسحاب من حزب الدعوة الإسلامية مقابل الدعم لتولي منصب رئاسة الوزراء للولاية الثانية.

ويعتزم حزب الدعوة الإسلامية خلال المرحلة المقبلة طرد أو تجميد عضوية رئيس الوزراء حيدر العبادي لعدم التزامه بالتعهدات امام الحزب والتشبث بمنصب رئاسة الوزراء.

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