تفاهمات أولية داخل تحالف البناء لترشيح الفياض لرئاسة الوزراء

2018/09/19 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حركة عطاء برئاسة فالح الفياض عن وجود تفاهمات اولية داخل تحالف البناء لترشيح الفياض لرئاسة الوزراء.

وقال النائب عن الحركة منصور المرعيد، إن اختيار رئيس الوزراء من حصة تحالف البناء، والتفاهمات ما تزال جارية داخل التحالف لتسمية رئيس الوزراء المقبل وفق الشروط التي حددتها المرجعية الدينية .

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