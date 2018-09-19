نائب يكشف عن لجان مشكلة من الفتح وسائرون لدراسة السير الذاتية لمرشحي رئاسة الوزراء

2018/09/19 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف البناء احمد الكناني عن وجود لجان مشكلة بين تحالفي سائرون والفتح تعمل على دراسة السير الذاتية للمرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.

الكناني رجح حسم الاختيارات خلال الاسبوع المقبل، وعرضها الى الرأي العام، مبينا ان كتلة البناء اثبتت انها الكتلة الاكبر خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ولديها القدرة على اختيار رئيس مجلس الوزراء .

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