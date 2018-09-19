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تحالف البناء يرحب بترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
2018/09/19 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد تحالف البناء انه سيدعم المرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح في التصويت لصالحه لتولي منصب رئاسة الجمهورية خلال جلسة البرلمان المقبلة.

عضو التحالف ميثاق الحامدي اعتبر ترشيح برهم صالح لتولي منصب رئاسة الجمهورية، اختيارا صائبا من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، لافتا الى ان برهم صالح يحظى بمقبولية كبيرة لدى اغلب الأحزاب السياسية.

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