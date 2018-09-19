2018/09/19 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس كُنتُ جالساً في رُكنٍ قَصي من حديقة المقهى ، أتصفحُ مجلةً قديمة ، مُستمتعاً بوحدتي بعيداً عن الصخب ..
وإذا بأحدهم يربتُ بِقوةٍ على ظهري مُقهقهاً ..
بوغِتُ وإلتفتُ إليهِ ، فإذا هو رجلٌ مُعّمَم وبلحيةٍ مُشّذَبة ..
سألتهُ مُستنكراً : مَنْ أنتَ وماذا تُريد ؟ ضربَ الرجلُ كَفاً بِكَف غارِقاً في الضحك ..
قال : ألم تعرفني ؟ أنا حمكو ! .إتسعتْ عيناي من الدهشة ..
ولما تمعنتُ فيه جيداً وكان قد نزع عمامته......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - بعيداً عن الجد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وإذا بأحدهم يربتُ بِقوةٍ على ظهري مُقهقهاً ..
بوغِتُ وإلتفتُ إليهِ ، فإذا هو رجلٌ مُعّمَم وبلحيةٍ مُشّذَبة ..
سألتهُ مُستنكراً : مَنْ أنتَ وماذا تُريد ؟ ضربَ الرجلُ كَفاً بِكَف غارِقاً في الضحك ..
قال : ألم تعرفني ؟ أنا حمكو ! .إتسعتْ عيناي من الدهشة ..
ولما تمعنتُ فيه جيداً وكان قد نزع عمامته......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - بعيداً عن الجد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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