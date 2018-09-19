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#امين يونس - بعيداً عن الجد
2018/09/19 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس كُنتُ جالساً في رُكنٍ قَصي من حديقة المقهى ، أتصفحُ مجلةً قديمة ، مُستمتعاً بوحدتي بعيداً عن الصخب ..

وإذا بأحدهم يربتُ بِقوةٍ على ظهري مُقهقهاً ..

بوغِتُ وإلتفتُ إليهِ ، فإذا هو رجلٌ مُعّمَم وبلحيةٍ مُشّذَبة ..

سألتهُ مُستنكراً : مَنْ أنتَ وماذا تُريد ؟ ضربَ الرجلُ كَفاً بِكَف غارِقاً في الضحك ..

قال : ألم تعرفني ؟ أنا حمكو ! .إتسعتْ عيناي من الدهشة ..

ولما تمعنتُ فيه جيداً وكان قد نزع عمامته......

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