امين يونس - بعيداً عن الجد

2018/09/19 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس كُنتُ جالساً في رُكنٍ قَصي من حديقة المقهى ، أتصفحُ مجلةً قديمة ، مُستمتعاً بوحدتي بعيداً عن الصخب ..وإذا بأحدهم يربتُ بِقوةٍ على ظهري مُقهقهاً ..بوغِتُ وإلتفتُ إليهِ ، فإذا هو رجلٌ مُعّمَم وبلحيةٍ مُشّذَبة ..سألتهُ مُستنكراً : مَنْ أنتَ وماذا تُريد ؟ ضربَ الرجلُ كَفاً بِكَف غارِقاً في الضحك ..قال : ألم تعرفني ؟ أنا حمكو ! .إتسعتْ عيناي من الدهشة ..ولما تمعنتُ فيه جيداً وكان قد نزع عمامته......

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