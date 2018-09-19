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#الحوار المتمدن - الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع!
2018/09/19 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن حسب آخر تقييم إحصائي صادر عن مؤسسة ألكسا Alexa بتاريخ 19-09 - 2018، وهي أكبر المؤسسات المختصة والمعروفة بتقييم مواقع الانترنت في العالم ، مازال الحوار المتمدن يحتل مكانة متقدمة جدا بين المواقع الإعلامية في العالم العربي.

حيث تقدم موقع الحوار المتمدن على الصحف العربية والمؤسسات الإعلامية الكبرى التي يبلغ عدد موظفي البعض منها المئات وتحتل بنايات ضخمة وتقدر ميزانياتها بملايين الدولارات وممولة من حكوم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار المتمدن - الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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