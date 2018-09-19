الحلبوسي لوزير الخارجية الامريكي: يجب ان يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنياً عراقياً 

2018/09/19 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، خلا اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، على ضرورة ان يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنيا عراقيا بعيدا عن التأثيرات الخارجية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للحلبوسي، تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، ان الاخير "تلقى ،اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، والذي بارك للحلبوسي انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي"، معرباً عن"تفاؤله في ان تكون هذه الخطوة تجسيداً لارادة الجيل الجديد ودورهم المستقبلي المهم في قيادة البلد نحو الاستقرار والتنمية الشاملة".

وتابع البيان "بحث الاتصال مجمل الاوضاع السياسية والخدمية واستمرار الدعم الكامل للعراق اقتصاديا من اجل إيصال الخدمات الى مدن العراق كافة ، كما جرى بحث دور التحالف الدولي في الحرب على داعش وجهود اعادة الامن والاستقرار الى المدن المحررة".

وثمن الحلبوسي، بحسب البيان "دور الولايات المتحدة في دعم واسناد العراق خلال مرحلة تحريره من داعش"، مشيراً الى "اهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي في توفير الضروف الملائمة لضمان عودة النازحين الى المناطق المحررة".واضاف الحلبوسي ان "العراق مقبلٌ على مرحلة مهمة بعد طي صفحة الارهاب مما يتطلب تفعيل التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير الاقتصاد العراقي و توفير فرص استثمارية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال .



كما أكد حرصه على ان يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنياً عراقياً بعيدا عن التاثيرات الخارجية، واختيار حكومة قوية لتتمكن من اداء دورها في محاربة الفساد و بناء مؤسسات الدولة و تطوير قدراتها الإدارية والاقتصادية لضمان حياة كريمة لابناء الشعب كافة دون تمييز ".

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