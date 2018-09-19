الاتحاد الوطني الكردستاني ينفي تدخل إيران بعودة برهم صالح

2018/09/19 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حقيقة التدخل والضغوط الإيرانية بقضية إرجاع القيادي برهم صالح الى الحزب من جديد.

وقال عضو الحزب عبد العزيز حسن، ان الانباء التي تحدثت عن وجود تدخل إيراني بقضية الحوارات مع برهم صالح، من أجل إعادته الى الحزب غير صحيحة اطلاقا، مبينا ان الحوارات جاءت بعد وجود رغبة من قيادات الوطني الكردستاني بعودة برهم صالح الى الحزب من جديد.

وأضاف حسن، ان الوطني الكردستاني وبرهم صالح لديهم علاقات طيبة جيدة مع الجانب الإيراني، وهذه العلاقات منذ سنين وليست وليدة اليوم، مؤكدا ان الجانب الإيراني يرحب ويؤيد رجوع برهم صالح الى الوطني الكردستاني من جديد، لكن ليس له أية علاقة بالحوارات بين الجانبين.

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