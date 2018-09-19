الحلبوسي يؤكد لبومبيو اهمية أن يكون قرار تشكيل الحكومة عراقيا وطنيا

2018/09/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، على اهمية أن يكون قرار تشكيل الحكومة عراقيا وطنيا، فيما اشار الى همية مواصلة جهود المجتمع الدولي بتوفير الضروف الملائمة لضمان عودة النازحين الى المناطق المحررة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو والذي بارك للحلبوسي انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، معرباً عن تفاؤله في أن تكون هذه الخطوة تجسيداً لإرادة الجيل الجديد ودورهم المستقبلي المهم في قيادة البلد نحو الاستقرار والتنمية الشاملة".واضاف البيان ان "الاتصال بحث مجمل الاوضاع السياسية والخدمية واستمرار الدعم الكامل للعراق اقتصاديا من أجل إيصال الخدمات الى مدن العراق كافة، كما جرى بحث دور التحالف الدولي في الحرب على داعش وجهود اعادة الامن والاستقرار الى المدن المحررة".وثمن الحلبوسي وفقا للبيان دور الولايات المتحدة في "دعم واسناد العراق خلال مرحلة تحريره من داعش"، مشيراً الى اهمية "مواصلة جهود المجتمع الدولي في توفير الضروف الملائمة لضمان عودة النازحين الى المناطق المحررة".وبين ان "العراق مقبلٌ على مرحلة مهمة بعد طي صفحة الارهاب مما يتطلب تفعيل التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير الاقتصاد العراقي و توفير فرص استثمارية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال".واكد على " اهمية أن يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنياً عراقياً بعيدا عن التاثيرات الخارجية، واختيار حكومة قوية لتتمكن من إداء دورها في محاربة الفساد وبناء مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها الإدارية والاقتصادية لضمان حياة كريمة لابناء الشعب كافة دون تمييز".

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