كركوك : تدمير وكر لخلايا

2018/09/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في تصريح له اليوم الأربعاء تدمير أحد أخطر أوكار الخلايا النائمة التابعة لعصابات "داعش" الإرهابية في محافظة كركوك ، موضحاً أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، واستناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة وتشكيل فريق فني متخصص تتمكن من الوصول إلى مضافة للإرهابيين في قرية الماجدية في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.وأضاف رسول أن المضافة تستخدم لاستهداف قوات الشرطة الاتحادية الماسكة للقواطع ، كاشفا عن المحتويات التي ضبطها الفريق الفني داخل الوكر وهي 12 أسطوانة غاز مملوءة بمادة c4، ومواد تفجير وصواعق.وأكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي تدمير المضافة والتعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.انتهىم .

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