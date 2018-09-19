عامر عبد زيد - عمارة ما بعد الحداثة (زُها حديد أنموذجاً)

2018/09/19 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_عبد_زيد " اذا لم تكن صانعا للجمال فلا تكن منتجاً للقبح ."إذا كانت العمارة هي منظومة للاتصالات والتفاهم تنتقل فيها المعلومات من باعث يتمثل بالمصمم إلى متلق يؤدي دور المفسر كائناً من يكون ؛أما " التفسير " فيقصد به هنا " النقد " أو "المعنى " .( ) فلا شكّ أنّ لهذه المنظومة مرجعيّات تظهر تحولاتها وما يصيبها من تجديد وبخاصة ونحن نعيش ارهاصات عديدة في ظل خطاب ما بعد الحداثة( ) لقد غيّرت من القوالب الجاهز......

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