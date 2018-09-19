الحلبوسي لوزير الخارجية الأمريكي: حريصون على تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن التأثيرات الخارجية

2018/09/19 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، محمد الحلبوسي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن العراق مقبلٌ على مرحلة مهمة بعد طي صفحة الارهاب، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن التأثيرات الخارجية.وأفاد بيان صادر عن مكتب الحلبوسي الإسلامي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: "تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو والذي بارك لسيادته انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي معرباً عن تفاؤله في ان تكون هذه الخطوة تجسيداً لارادة الجيل الجديد ودورهم المستقبلي المهم في قيادة البلد نحو الاستقرار والتنمية الشاملة".وأوضح البيان: "بحث الاتصال مجمل الاوضاع السياسية والخدمية واستمرار الدعم الكامل للعراق اقتصاديا من اجل إيصال الخدمات الى مدن العراق كافة ، كما جرى بحث دور التحالف الدولي في الحرب على داعش وجهود اعادة الامن والاستقرار الى المدن المحررة" .

يتبع...

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