2018/09/19 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نفذت القوات الأمنية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي واجب مشترك في صحراء الانباء، بعد أن نفذت ابطال الجو خلال اليومين الماضيين ضربات موجعة على اوكار لعصابات “داعش” الارهابية.وتم، بحسب بيان تلقت”واع” نسخة منه، “استهداف الخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابية في وادي الحلقوم قرب وادي حوران، واسفر ذلك عن تدمير ثلاث مضافات، والعثور على 25 جثة تابعة للعصابات الارهابية، فضلا عن العثور على 50 حزاما ناسفا و60 جلكانا مفخخا وبعض القنابل والإعتده”.واضاف انه “تم مصادرتها جميعا من قبل العمليات المشتركة”، مشيرا الى “مشاركة طائرات الهليكوبتر في الواجب، ومشاركة100 مقاتل و15عجلة وجميع صنوف اللواء الخراساني التابع لهيئة الحشد الشعبي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية أمنية تستهدف الخلايا النائمة لـ”داعش” الانبار في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية أمنية تستهدف الخلايا النائمة لـ”داعش” الانبار في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).