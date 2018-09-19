لماذا تواصل البورصة المصرية الهبوط

2018/09/19 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبير مصرفي عن أسباب استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، نحو 25 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول، ليصل إلى مستوى 789.953 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي حاد لمؤشرات البورصة.

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