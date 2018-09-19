English | كوردى


لماذا تواصل البورصة المصرية الهبوط
2018/09/19 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف خبير مصرفي عن أسباب استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، نحو 25 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول، ليصل إلى مستوى 789.953 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي حاد لمؤشرات البورصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تواصل البورصة المصرية الهبوط) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تواصل البورصة المصرية الهبوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني ممتعظون من أوضاع داقوق الأمنية
⋙ العراق : حيدر العبادي وعلي العلاق ووليد الحلي أمام خيارين وضعتهما شورى حزب الدعوة
⋙ أ ف ب: 58 قتيلا في أعمال العنف نهاية الأسبوع في إثيوبيا
⋙ فيديو| أكاديمي: برهم صالح أفضل الشخصيات المطروحة للرئاسة العراقية
⋙ التضخم السنوي في بريطانيا يبلغ أعلى معدلاته في 6 أشهر
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أكاديمي: برهم صالح أفضل الشخصيات المطروحة للرئاسة العراقية
⋙ فيديو .. الصجري يدلي بتصريحات هامة
⋙ بالصور: موسم الحزن الحسيني ..اليوم التاسع من محرم الحرام 1440هـ
الأكثر شيوعا