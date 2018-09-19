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ميركل ترحب بالاتفاقيات الموقعة في سوتشي بين بوتين وأردوغان حول إدلب
2018/09/19 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي حول إدلب السورية.

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