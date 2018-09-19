أمانة مجلس الوزراء تنتقد

2018/09/19 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعجل مجلس القضاء الأعلى في الرد على طلب رئيس الوزراء حيدرالعبادي.وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في الوقت الذي توكد فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصها على استقلال السلطة القضائية بمكوناتها كافة، تود ان توضح ان قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى رقم 70 لسنة 2017 ، جرى تشريعه دون اعتراض او تحفظ من مجلس الوزراء وبتأييد من هذه الأمانة لدى عرض موضوع فك ارتباط المعهد القضائي ومجلس الدولة من وزارة العدل".وأضاف "أما قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، فقد تضمن التريث في السير بإجراءات مقترح قانون التعديل الأول لقانون ضم المعهد القضائي المقترح من مجلس النواب لعدم وجود مسوغات مقنعة بالسير بإجراءات تشريعه ولم يشر اطلاقا الى التريث في قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى".وتابع البيان "كنا نتمنى من مجلس القضاء الأعلى وفي إطار علاقة التعاون بينه وبين السلطة التنفيذية الوقوف على المقصود بتصريح رئيس مجلس الوزراء قبل اصدار أي بيان وهذا ما درج عليه مجلس الوزراء في التعامل مع السلطات الأخرى".وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء ان "مجلس الوزراء أوصى – في جلسته الاعتيادية أمس- مجلس النواب العراقي بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم 70 لسنة 2017".وعلق الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار على ما ورد في تصريح العبادي أمس الثلاثاء، بخصوص الطلب من مجلس النواب التريث في اصدار قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى.وقال البيرقدار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "هذا القانون سبق وان تم اقراره من مجلس النواب بالرقم 70 لسنة 2017 وتم نشر في جريدة الوقائع العراقية واصبح نافذا من تاريخ 31/7/2017 ومنذ ذلك التاريخ فان مجلس القضاء الاعلى هو الذي يدير المعهد القضائي وهذا الامر الطبيعي الذي كان المفروض ان يحصل منذ عام 2003 عند فصل مجلس القضاء الاعلى عن وزارة العدل لان المعهد القضائي هو بمثابة المدرسة التي يتخرج منها القضاة واعضاء الادعاء العام ويشرف على ادارته قضاة ويتولى التدريس فيه القضاة".وأضاف "لذا يستغرب مجلس القضاء الاعلى لطلب رئيس الوزراء وعدم علمه بذلك، والمثير للاستغراب اكثر ان رئيس الوزراء ينقل خلال المؤتمر الصحفي مادار في مجلس الوزراء الامر الذي يعني ان وزير العدل وهو أحد اعضاء مجلس الوزراء لايعلم هو الاخر بان المعهد القضائي ليس من تشكيلات الوزارة التي يديرها ومنذ اكثر من سنة".يذكر ان مجلس النواب قد صوت في دورته النيابية الماضية في 23 من ايار الماضي على ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى وفك ارتباطه بوزارة العدل، وصادق رئيس الجمهورية في 17 تموز الماضي على القانون وصدر في جريدة الوقائع الرسمية.وكانت الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون "لربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المعنية بإعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام وبتعيينهم, وفك ازدواجية إدارته, ولغرض تطويره بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون".انتهى

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