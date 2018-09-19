فيديو .. الصجري يدلي بتصريحات هامة

2018/09/19 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف البناء علي الصجري ان منصب رئيس الوزراء هو من استحقاق تحالف البناء كونه الكتلة الاكبر.

الصجري اشار خلال اتصال هاتفي مع قناة افاق ان" المرحلة المقبلة تحتاج الى رئيس وزراء قوي ويمتلك القرار في مواجهة التحديات الاقتصادية ، مبينا ان مواصفات رئيس الوزراء يجب ان تكون وفق رؤية المرجعية والمواصفات العامة التي طرحتها .



واضاف الصجري ان هناك مشاورات بين تحالف البناء الكتل الأخرى بشان اختيار رئيس الوزراء.

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