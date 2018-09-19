لوفرين ومودريتش يواجها خطر السجن 5 سنوات في كرواتيا

2018/09/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يواجه المدافع الكرواتي، ديان لوفرين، عقوبة السجن خمس سنوات للشهادة الزور في محاكمة ماميتش رئيس نادي دينامو زغرب السابق.

وحُكم على ماميتش بالسجن لعام ونصف بسبب الاختلاس والتهرب الضريبي، حيث تم اتهامه باستغلال نفوذه لاختلاس 15 مليون يورو من أموال النادي جراء بيع لاعبين إلى الأندية الأوروبية.

لكن ماميتش هرب إلى البوسنة قبل يوم واحد من الحكم عليه، حيث يرفض العودة للبلاد مرة أخرى.



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ويعد لوفرين واحد من اللاعبين الذي اختلس ماميتش أموال انتقاله لصفوف ليون الفرنسي عام 2010، بالحصول على 50% من قيمة الصفقة، والذي انتقل مقابل 7.5 مليون جنية استرليني بالإضافة إلى 1.3 كحوافز مرتبطة بالأداء، حيث قدم اتفاق يشير لحصوله على 50% من قيمة انتقال اللاعب.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وأثناء استجاوب المدافع الكرواتي والذي انتقل بعدها لساوثهامبتون ثم ليفربول، حيث أكد أن البند تم وضعه قبل الانتقال، لكن المدعي العام زعم بأنه تم التوقيع بعد رحيل المدافع.

من مودريتش إلى كوريتش - أبرز لاعبي دينامو زغرب الكرواتيويعاني قائد المنتخب الكرواتي ولاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، من الإدلاء بتصريحات كاذبة عن انتقاله عام 2008 من دينامو زغرب إلى توتنهام.

حيث يواجه كلاهما، عقوبة السجن بين ستة أشهر وخمس سنوات، حال تأكدت الشهادة الزور، أثناء استجاوبهم.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018ويعد الثنائي من العناصر الأساسية التي قادت المنتخب الكرواتي للحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم، كأفضل إنجاز في تاريخ الكرة الكرواتية.





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