دي بروين يعلن جاهزيته لديربي مانشستر

2018/09/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر يبدو أن البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سيعود من الإصابة قبل مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد.

ويعاني دي بروين من الإصابة في الركبة، تعرض لها خلال تدريبات فريقه في منتصف أغسطس الماضي، والتشخيص أكد على أنه سيعود أواخر شهر نوفمبر القادم.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد يوم 11 نوفمبر المقبل، وكان الجميع يتوقع غيابه عن لقاء ديربي مانشستر.



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وبعد انتهاء مباراة مانشستر سيتي وفولهام، التي انتهت بفوز الأول 3-0، أخبر دي بروين صديقه دنيس أودوي أنه سيعود إلى العمل خلال 6 أسابيع مقبلة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وتحدث دي بروين أيضًا مع زميله السابق في تشيلسي، الألماني أندريه شورلي، قبل أن يسأله أودوي عن طول الفترة التي يغيب عنها على هامش حديثه مع شورلي.

وفي حال عودة دي بروين من إصابته بعد 6 أسابيع، سيكون جاهزًا في نهاية شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي سيجعله جاهزًا لمواجهة مانشستر يونايتد.

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وظهر اللاعب البلجيكي خلال الفترة الماضية، وهو لم يعد يرتدي دعامة للركبة، بالرغم من أنه يبدو يعرج قليلًا.





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