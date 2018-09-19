حزب طالباني: الشرطة الاتحادية تعتقل مواطنين أبرياء في كركوك وتنتزع اعترافات منهم بالاكراه (وثائق)

2018/09/19 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، الشرطة الاتحادية بتنفيذ اعتقالات “عشوائية” وعمليات تعذيب “بشعة” في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال نواب الاتحاد عن محافظة كركوك، في بيان مشترك تلقى “النور نيوز” نسخة منه: إننا نواب قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك ندين ونستنكر ما تقوم بها بعض من قوات الشرطة الاتحادية في قضاء داقوق والمناطق المحيطة بها من اعمال غير مسؤولة حيث تقوم تلك القوات باعتقال مواطنين أبرياء، وتعذيبهم بأبشع الطرق والوسائل فضلا عن وجود حالات تعذيب جسدي ونفسي وإجبارهم على الاعتراف بأشياء لم يقوموا بفعلها.

وأضافوا: وتذكرنا هذه الأعمال بأحداث مشابهة حصلت في السابق بمناطق اخرى وأدت الى تأزيم الوضع ولا يخفى على جميع العراقيين”، مشيرا الى اننا “نطالب الحكومة الاتحادية بالاخص وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ اجراءات عاجلة وفورية للحد من تلك الأعمال ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتعويض الاشخاص المتضررين”.

وتابعوا: “إضافة إلى إن المعلومات تشير الى وجود خلايا نائمة لداعش الارهابي في المناطق التي سبق ذكرها وتتحرك بأريحية وبالتالي فأن حياة المواطنين عرضة للخطر وغير آمنة وندعو الجهات المعنية إلى العمل بمهنية واتخاذ تدابير عسكرية تجاه خلايا ومفارز داعش على وجه السرعة وليس على المواطنين العزل الابرياء ونحن كسلطة تشريعية ورقابية”.

واستدركوا: “نؤكد بأننا سنقوم بمراقبتهم مع بدء جلسات البرلمان في دورته الحالية واستدعائهم عن طريق لجان برلمانية متخصصة كما نطالب القضاء والادعاء العام على وجه الخصوص بالتدخل في هذا الموضوع الحساس والخطير”.

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