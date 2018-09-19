حراك موسع لاختيار رئيس وزراء العراق .. والتوافقات تقصي مفهوم الكتلة الأكبر

2018/09/19 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النور نيوز/ بغداد

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكًا موسعًا من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية خاصة الكبيرة منها للتوصل إلى مرشح تسوية لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعد أيام على اختيار محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، فيما حسم المكون الكردية أمره اليوم الأربعاء بشأن منصب رئاسة الجمهورية للقيادي العائد إليه برهم صالح.

وشهدت الساعات الماضية تطوّرات واسعة على صعيد أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أبرزها إعلان زعيم قائمة “الفتح” هادي العامري، سحب ترشحه رسمياً لرئاسة الحكومة، فيما قال مصدر سياسي إن مرجعية النجف تدخل هذه المرة بشكل واضح في عملية اختيار رئيس الوزراء.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”النور نيوز” إن سبب تدخل المرجعية الدينية الواضح في ملف رئيس الوزراء يعود لأمرين الأول: حالة الاستياء العام التي يمر بها الشعب العراقي من تعاقب المسؤولين على تولي المنصب دون إصلاحات حقيقية، تقضي على الفساد الإداري والمالي، وتؤسس لدولة مستقلة في قرارها السياسي.

وبحسب المصدر فإن الأمر الثاني يعود إلى أن المرجعية الدينية في النجف لديها قلق من انفلات الوضع الأمني في العراق إثر الخلافات بين الكتل على أحقيّة تشكيل الحكومة وترشيح رئيس للوزراء، خاصة وأن هذه الدورة البرلمانية شهدت صعود قيادات في الحشد الشعبي ونواب كانوا قياديين سابقين لفصائل مسلحة، تمتلك الكثير من المال والسلاح، وفي حال حدوث خلاف على المنصب فإن الساحة العراقية ستكون عرضة للانفلات.

وبعد إعلان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سابقًا عدم ترشّحه لمنصب رئيس الوزراء، أعلن العامري رسمياً أمس الثلاثاء، سحب ترشيحه للمنصب أيضاً.

وقال العامري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد “أعلن سحب ترشيحي رسمياً لمنصب رئاسة الوزراء”، مؤكداً على ضرورة أن “يكون اختيار رئيس الوزراء وفق مبدأ التوافق الوطني وتوافق القوى السياسية”.

وألمح العامري إلى فشل “الضغوط الخارجية، بعد أن أغلق الباب بوجه الأميركيين والمال الخليجي لتشكيل الكتلة الكبرى، كما يريدون”، مشيراً إلى أنّ “تحالف البناء لم يعد شيعياً، ففيه أكثر من 50 نائباً سنياً، وقد تجاوز التخندق الطائفي.

بدورها قالت النائبة عن تحالف النصر برئاسة العبادي ندى شاكر إن العبادي هو مرشح النصر الوحيد لرئاسة الوزراء، وسيتم تقديمه مرشحًا للكتلة الأكبر “الاصلاح والاعمار”.

وأضاف جودت في تصريح لـ”النور نيوز” أن آليات اختيار رئيس الوزراء ما زالت على سابق عهدها ولم يتم تغييرها لغاية الآن، حيث ستقدم الكتلة الأكبر مرشحها لرئاسة الحكومة، وفق الدستور، أما إذا تغيّرت الآليات وتم الاعتماد على التوافق فلا يمكن التكهن بمن سيتسلم منصب الرئاسة.

لجان مشتركة بين الاصلاح والبناء

لكن النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني، الاربعاء، كشف عن وجود لجان مشكّلة بين تحالفيّ سائرون والفتح تدرس سير المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، فيما توقع أن يتم حسم الاختيارات خلال الأسبوع المقبل.

وقال الكناني في تصريح له اليوم الأربعاء: إن الظروف الحالية التي يمر بها العراق تحتّم على تحالفيّ البناء والاصلاح الابتعاد عن التجاذبات والتقاطعات، مشيرًا إلى أهمية أن يكون شخص رئيس الوزراء ملبيًا للطموحات وعليه توافق مابين الكتلتين.

ولفت الكناني، إلى أنه من المؤمل في حال استمرت التوافقات الايجابية بشكلها الحالي أن يتم حسم الاختيار خلال الأسبوع المقبل من بين الأسماء التي ستطرح لشغل المنصب.

ورغم عدم وجود بيانات رسمية عن الأسماء التي يتم دراسة سيرها الذاتية إلا أن وسائل الإعلام العراقية تداولت خلال الساعات الماضية عدة أسماء مرشحة لهذا المنصب وأبرزها عادل عبد المهدي وعلي شكري وعبد الوهاب الساعدي ومصطفى الكاظمي وفالح الفياض.

ويتوجب على القوى السياسية حسم مرشّحها لمنصب رئيس الوزراء في فترة أقصاها سبعة أيام، حيث من المفترض، حسب المدد الدستورية، أن يعقد البرلمان العراقي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيطلب في الجلسة ذاتها من الكتلة الأكبر عدداً، تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء.

وبحسب النائب في تحالف “البناء” رعد الدهلكي فإن التوافقات ستكون طاغية على المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء، وهذا التوافق أضعف مسألة الكتلة الأكبر وجعلها غير مهمة.

وأضاف الدهلكي في تصريح لـ”النور نيوز” أن الحكومة ستشكّل بالتوافق في النهاية، والمرجعية ستكون حاسمة في اختيار رئيس الوزراء”، مضيفاً “أعتقد أنّ رئيس الوزراء سيكون شخصية جديدة ولديه رؤى مختلفة لا تشبه أيّ حكومة سابقة.

مؤشرات ترشح عادل عبد المهدي

لعل القيادي السابق في المجلس الأعلى الاسلامي عادل عبد المهدي أبرز المرشحين المتداولة أسماؤهم ضمن قوائم الكتل السياسية لهذا المنصب.

ويعود ذلك لما يتمتع بع عبد المهدي من مزايا كثيرة قد تدفع القوى السياسية إلى اختياره، منها علاقته الجيدة بجميع الأطراف تقريباً، المحلية والخارجية والإقليمية، وهو ما سيوفر على بقية الكتل مسألة احتساب النقاط المخصصة للمناصب السيادية والوزارية، ذلك أنه يأتي من خارج البرلمان والكتل الحالية، كما أنه محسوب على تيار الساسة المستقلين، بعد انسحابه من المجلس الأعلى، وعدم التحاقه بتيار الحكمة الذي أسسه عمار الحكيم.

لكن عبد المهدي في رسالة علنية اعتذر عن تسلّم المنصب، بسبب صعوبة مهمة الأربع سنوات المقبلة في العراق، داخلياً وخارجياً، رغم طرح اسمه وبروز توافق أولّي لكتل سياسية عدة حوله، في حين أنّ طرح اسم الوزير السابق علي عبد الأمير علاوي، كمرشح للمنصب، لم يحظَ بموافقة من المعسكر المدعوم إيرانياً.

العبادي ما زال مرشحًا قويًّا

وتخلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن حليفه ضمن تحالف “الإعمار والإصلاح” حيدر العبادي، الذي كان مرشحًا قويًّا لولاية ثانية، وذلك بسبب الاضطرابات في محافظة البصرة وعدم قدرته على حل الأزمة التي تعيشها المدينة النفطيّة منذ سنوات.

السنيد، وهو قيادي في تحالف العبادي المنضوي ضمن تحالف “الإصلاح والإعمار”، أكد أن العبادي ما زال “المرشح الأقوى والأوفر حظًّا” لمنصب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن المرجعية الدينية دعت إلى العودة لمن يتمتع بـ”الحكمة والخبرة” في الإصلاح.

وقال السنيد في بيان له إن “العبادي حقق منجزات كبيرة ومهمة كالانتصار على تنظيم داعش، ووقف الانهيار الاقتصادي، وبناء علاقات عربية ودولية، وإنهاء حالة الاستقطاب الطائفي التي كان العراق يعيشها، لذلك نجد بأنه الأوفر حظًّا في تسلم منصب رئيس الوزراء”.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الصدر والعامري توافقا على القيادي السابق في المجلس الأعلى الإسلامي “عادل عبد المهدي” لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، خاصة وأنه يتمتع بعلاقات واسعة وخبرة كبيرة في الإدارة، ومن الشخصيّات التي لها وزنها في الساحة العراقيّة ومنفتح على كل الأطراف السياسيّة.

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