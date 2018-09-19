2018/09/19 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن قانون يخص ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء الاعلى.

وقالت الامانة في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه إنه “في الوقت الذي توكد فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصها على استقلال السلطة القضائية بمكوناتها كافة، تود أن توضح أن قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى رقم (70) لسنة 2017، جرى تشريعه دون اعتراض أو تحفظ من مجلس الوزراء وبتأييد من هذه الأمانة لدى عرض موضوع فك ارتباط المعهد القضائي ومجلس الدولة من وزارة العدل.

وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 18 /9/2018 فقد تضمن التريث في السير بإجراءات مقترح قانون التعديل الأول لقانون ضم المعهد القضائي المقترح من مجلس النواب لعدم وجود مسوغات مقنعة بالسير بإجراءات تشريعه ولم يشر اطلاقا الى التريث في قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى”.

وتابع “كنا نتمنى من مجلس القضاء الأعلى وفي إطار علاقة التعاون بينه وبين السلطة التنفيذية الوقوف على المقصود بتصريح رئيس مجلس الوزراء قبل اصدار أي بيان وهذا ما درج عليه مجلس الوزراء في التعامل مع السلطات الأخرى”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجال بين رئاسة الوزراء ومجلس والقضاء بشأن المعهد العالي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجال بين رئاسة الوزراء ومجلس والقضاء بشأن المعهد العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).