الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في أسبوع

2018/09/19 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وهدوء المخاوف حيال التوترات التجارية.

وجاء صعود المعدن الأصفر مع مراقبة المستثمرين للتوترات التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط ارتياح نسبي لخفض الولايات المتحدة التعريفات المفروضة إلى 10% بدلاً من مقترح سابق بـ25%.

ومع ذلك يبدو أن الحرب التجارية أخذت هدنة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن الولايات المتحدة قد تعقد صفقة مع الصين.

وعمقت الصين والولايات المتحدة نزاعهما التجارى بعد اعتزام بكين فرض تعريفات ضد سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، رداً على رسوم لواشنطن ضد واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي بنحو 17% في الربع الثاني من العام الجاري، كما هبطت تصاريح بناء المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 15 شهراً.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 1208.30 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 13 سبتمبر الجاري.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 1203.39 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08% إلى 94.565.

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