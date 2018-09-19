القنصل الايراني “وصول 30 ألف ايراني الى كربلاء لحضور زيارة العاشر من محرم

2018/09/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة)…أعلن القنصل الايراني في كربلاء مير مسعود حسينيان، الاربعاء، عن وصول 30 ألف ايراني الى المحافظة لحضور زيارة العاشر من محرم.

وقال حسينيان في حديث لـ وكالة الصحافةالمستقلة ، إن “هناك 30 ألف مواطن ايراني وصل إلى كربلاء لاحياء زيارة العاشر من محرم الحرام”.

يذكر ان يوم غد الخميس يوافق يوم العاشر من محرم (ذكرى عاشوراء) والتي تعد من أكبر المناسبات الدينية لدى المسلمين، إذ يحيون فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)، في أجواء يخيم عليها الحزن، وترفع الرايات السود وسط المجالس التي تروي سيرة الحدث، مع انتشار امني مكثف لمنع حدوث اي خرق امني.

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