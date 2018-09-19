الصحة تنشر 16 مفرزة طبية في الناصرية لتقديم الدعم الطبي ليلة عاشوراء

2018/09/19 | 21:56

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم عن نشر 16 مفرزة طبية في مناطق متفرقة من مدينة الناصرية لتقديم الدعم الطبي للمعزين في ليلة عاشوراء .

وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري لشبكة اخبار الناصرية ، انه في اطار خطة مركزية وبالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة ، نشرت دائرة الص

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم عن نشر 16 مفرزة طبية في مناطق متفرقة من مدينة الناصرية لتقديم الدعم الطبي للمعزين في ليلة عاشوراء .وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري لشبكة اخبار الناصرية ، انه في اطار خطة مركزية وبالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة ، نشرت دائرة الصحة 16 مفرزة طبية في شارع الحبوبي وعدد من تقاطعات الناصرية وشوارعها الرئيسية في صوبي الجزيرة والشامية .

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