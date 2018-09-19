نقل ذي قار : 500 عجلة لنقل زوار عاشوراء الى كربلاء المقدسة

2018/09/19 | 21:56

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت هيئة النقل الخاص في محافظة ذي قار اليوم ان قرابة الـ 500 عجلة نقل خاص ستقوم بنقل الزوار من مدن المحافظة الى محافظة كربلاء لاداء مناسك زيارة يوم عاشوراء .





شبكة اخبار الناصرية:قالت هيئة النقل الخاص في محافظة ذي قار اليوم ان قرابة الـ 500 عجلة نقل خاص ستقوم بنقل الزوار من مدن المحافظة الى محافظة كربلاء لاداء مناسك زيارة يوم عاشوراء .وذكر رئيس الهيئة حسن عبد العزيز لشبكة اخبار الناصرية ان قرابة 500 عجلة بينها باصات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وسيارات صالون اجرة ستنقل الزوار عبر خطوط النقل من مدن ذي قار الى مدينة كربلاء .واوضح ان هيئة النقل ستراقب من جانبها عبر مفارز في السيطرات الخارجية مدى التزام سواق العجلات بالسرعة المقررة وبضوابط السير على الطرق الخارجية حفاضا على ارواح المواطنين .انتهى

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