التغطية المباشرة لمباراة يوفنتوس وفالنسيا

2018/09/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأهب فريق يوفنتوس الإيطالي لدخول معترك بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه فالنسيا الإسباني، وكله أمل بأن يفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 1996.

تشكيلتا الفريقين

يوفنتوس

Juventus XI: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, RonaldoSubs: Perin, Benatia, Rugani, Emre Can, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala#VCFJuve #UCL #ForzaJuve

— JuventusFC (@juventusfc) September 19, 2018

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا

مباراة يوفنتوس وفالنسيا تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة بتعليق الزميل عصام الشوالي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

حقائق وإحصائيات

هذا أول لقاء يجمع بين الفريقين على المستوى التنافسي.

سيصبح فالنسيا ثامن خصم إسباني مختلف يواجه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

هذا أول موسم لفالنسيا في دوري الأبطال منذ 2015-2016، علماً أن آخر مرة وصل فيها إلى المراحل الاقصائية كانت في 2012-2013 (دور الـ16).

وصل فالنسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، لكنه لم يفز في أي منهما.



خسر 3-0 أمام ريال مدريد في 2000 ثم أمام بايرن ميونخ بركلات الترجيح في الموسم الذي تلاه (4-5).

5 من هزائم يوفنتوس الستة الماضية في دوري أبطال أوروبا كانت أمام فرق إسبانية.

فاز يوفنتوس مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات لعبها أمام فرق إسبانية في المنافسات الأوروبية (تعادل مرتين وخسر في ثلاث مباريات).

خسر فالنسيا مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات لعبها أمام فرق إيطالية في المنافسات الأوروبية (فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها).

كريستيانو رونالدو المنتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بتسجيله 120 هدفاً في 153 مباراة

كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا على الانترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة يوفنتوس وفالنسيا وأهم مباريات دوري أبطال أوروبا بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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