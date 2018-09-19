مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما الان في تغطية مباشرة

2018/09/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورومامشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ريال مدريد وروماريال مدريد وروما مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وروما اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ريال مدريد - روما

ريال مدريد وروما - تقديم المباراة

ويبدأ ريال مدريد مسعاه نحو تعزيز سجله القياسي والفوز بلقب المسابقة للمرة الرابعة توالياً والرابعة عشرة في تاريخه، من المجموعة السابعة التي تبدو في متناوله، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بينه وبين منافسيه الذين سيكون ضيفه روما الايطالي أقواها وأول منافسيه في الجولة الأولى.

ويبدو ريال وروما الذي وصل الموسم الماضي الى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1984 قبل الخروج على يد ليفربول الإنكليزي، المرشحين المنطقيين لانتزاع بطاقتي التأهل عن المجموعة.

وتعود المواجهة الأخيرة بين الناديين الى ثمن نهائي 2015-2016 حين فاز ريال ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-صفر.



وستكون مواجهة النسخة الحالية هي الحادية عشرة بين الفريقين حيث التقيا سابقاً في عشر مباريات فاز ريال مدريد في 6 مقابل 3 انتصارات لروما ومباراة وحيدة انتهت بالتعادل وأحرز ذئاب روما 9 أهداف مقابل 19 هدفاً سجلها الملكي الإسباني.

ويدخل ريال النسخة الحالية بدون سلاحه الهجومي الفتاك، الهداف التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (121 هدفا، بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي) المنتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس، ومهندس "هاتريك" المواسم الثلاثة الأخيرة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

لكن الجناح الدولي الويلزي غاريث بايل، المستفيد الأكبر من رحيل رونالدو، شدد على أن الفريق الذي يدربه هذا الموسم الإسباني جولن لوبيتيغي "يمكن أن يكون أفضل" مضيفاً "هذه بداية جديدة وتحد جديد، نحن مستعدون".

وساهم انتقال رونالدو في منح بايل فرصة أكبر للبروز والمشاركة كأساسي.

وقال نجم منتخب ويلز: "بطبيعة الحال سيكون الأمر مختلفاً بعض الشيء بعدم وجود لاعب كبير" مثل البرتغالي، مضيفاً "ربما بات الأمر أكثر راحة، نعم.



نعتقد أننا بتنا أقرب إلى فريق، نعمل كوحدة واحدة بدلا من لاعب واحد".

وعلى رغم أن رونالدو كان أفضل هداف لريال في المسابقة الموسم الماضي (15 هدفا)، الا أن بايل الذي شارك كبديل في النهائي ضد ليفربول، سجل هدفين ليمنح فريقه الفوز 3-1 واللقب الرابع في المواسم الخمسة الأخيرة (2014، 2016، 2017 و2018).

وسيحاول ريال مدريد استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي روما بعد تعثرهم في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري (تعادلان على أرضه أمام أتالانتا وكييفو وخسارة أمام مضيفه ميلان 1-2)، لكن لاعبي فريق العاصمة حذروا النادي الملكي من الاستخفاف بهم مستدلين بما فعلوه بغريمه برشلونة الموسم الماضي عندما أطاحوا به من ربع النهائي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في روما بعدما كانوا قد خسروا 1-4 في كامب نو.

وكان روما قريباً من بلوغ نهائي الموسم الماضي، اذ فاز إيابا في روما 4-2 على ليفربول، بعدما خسر أمامه في إنكلترا 2-5.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي فيكتوريا بلازن التشيكي مع سسكا موسكو الروسي في مباراة متكافئة يسعى كل منهما إلى حصد نقاطها الثلاث في سعيه لمنافسة روما على البطاقة الثانية في المجموعة.

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