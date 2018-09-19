2018/09/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في اتصال جمعه مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو مجمل الاوضاع السياسية والخدمية واستمرار الدعم الكامل للعراق اقتصاديا من اجل إيصال الخدمات الى مدن العراق كافة.

وثمن الحلبوسي دور الولايات المتحدة في دعم واسناد العراق خلال مرحلة تحريره من داعش الارهابي، مشيراً الى اهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي في توفير الظروف الملائمة لضمان عودة النازحين الى المناطق المحررة.

وأكد الحلبوسي حرصه على ان يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنياً عراقياً بعيدا عن التأثيرات الخارجية، واختيار حكومة قوية لتتمكن من اداء دورها في محاربة الفساد وبناء مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها الإدارية والاقتصادية لضمان حياة كريمة لجميع أبناء الشعب دون تمييز.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وبومبيو يبحثان مجمل الأوضاع السياسية والخدمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وبومبيو يبحثان مجمل الأوضاع السياسية والخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).