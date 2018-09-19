التحالف العربي يعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

2018/09/19 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية بمحافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأضاف بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة جازان، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأشار العقيد المالكي إلى أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالبستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 198 صاروخاً.

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