فيديو| صحفي: لهذا السبب لن تمثل الديون المصرية مشكلة مستقبلا

2018/09/19 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام العربي، إن الدولة المصرية تريد طرح سندات في البورصات العالمية لتخفيف الضغط علي ميزان المدفوعات وسد الديون، وذلك للحفاظ على سمعة الدولة المصرية لكونها لم تتخلف عن سداد الديون أو فوائدها.

وأشار الجمل إلى أن عام 2018 من أصعب الأعوام على الدولة المصرية لكونها كانت مطالبة بسداد 12.9 مليار دولار، وبداية من العام القادم 2019 سيكون المطلوب سداد 6 مليار وتنخفض إلى 3 مليار في عام 2020، كما أن معظم الديون المصرية طويلة الأجل.

وطرحت مصر سندات بالعملة الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية إلى 502.2 مليون دولار في أغسطس/آب 2018 إلى 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مزيد من التفاصيل مع حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام العربي مع الإعلامية روان لاشين.

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