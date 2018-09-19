الفياض والحلبوسي يؤكدان أهمية احترام التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة وطنية

2018/09/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد القيادي في تحالف البناء فالح الفياض، خلال استقباله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، أهمية احترام التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة وطنية.وذكر بيان لمكتب الفياض، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الاخير، استقبل في مكتبه اليوم،رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية التي يمر بها البلاد".وشدد الجانبان وفقا للبيان على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة وطنية وقوية تلبي طموحات الشعب".واشار الى انه "تم جرى التأكيد على ضرورة تعزيز وتظافر الجهود للنهوض بواقع محافظة البصرة والمحافظات الاخرى".

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