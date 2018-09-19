عاجل.. الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسميا تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية

2018/09/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاربعاء، ان ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية تم بشكل فردي من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، لافتا الى أن الديمقراطي سيكون له مرشحاً لملء منصب رئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، قوله، ان الديمقراطي في الاجتماع الاخير مع نائب الامين العام ومسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكوردستاني كانت رغبته ومساعيه، مثلما كان الحزبان متحدين، وعندهما برنامج واحد في بغداد، ان يكونا متفقين على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

وبين انه وفقا للاستحقاق الانتخابي فان الديمقراطي يرى من حقه تولى منصب رئيس الجمهورية، لذلك سيكون للحزب الديمقراطي هذه المرة مرشحاً لتولي هذا المنصب.

واضاف محمد انه انطلاقا من هذا الاعتقاد فان الحزب كانت له مقترحات وتبادل للاراء، وكان من المقرر ان يقوم الاتحاد الوطني بعد عودتهم لاجتماع المكتب السياسي بابلاغ الديمقراطي بما تم الاتفاق عليه، مستدركا انهم لم يفعلوا ذلك، وان الديمقراطي سمع من خلال الاعلام بانهم رشحوا برهم صالح بعد عودته الى لصفوف الاتحاد كمرشح وحيد لهم بشكل منفرد لمنصب رئيس الجمهورية.‎

واشار محمد الى انه لا يجوز لاية جهة ان تعد منصب رئاسة الجمهورية ملكا لها وحدها، لذلك فان حزبه يعلن ان منصب رئيس الجمهورية من حصة الشعب الكوردستاني ولا يجوز ان يعده اي طرف ملكا له لذلك سيكون للديمقراطي الكوردستاني مرشحا لملء هذا المنصب.

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