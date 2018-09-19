جماهير فالنسيا تستفز يوفنتوس قبل مواجهة دوري الأبطال

2018/09/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادهاجمت جماهير فريق فالنسيا الإسباني، حافلة فريق يوفنتوس الإيطالي، بإلقاء معلبات وزجاجات أثناء الدخول لملعب "الميستايا".وأشارت الصحيفة أن "جماهير الفريق الإسباني أطلقت صيحات عالية واهانات لفظية لبطل الكالتشيو، إلى جانب استخدام مفرقات نارية ورفع لافتات مسيئة".

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