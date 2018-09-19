فتح باب الترشيح للهيئة الادارية لنادي الميناء

2018/09/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الميناء، فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية الهيئة الادارية للنادي ابتداءً من اليوم الاربعاء.

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