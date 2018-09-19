2018/09/19 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستشهد المباراة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا من جديد ، حيث سيواجه فالنسيا لكن بقميص فريقه الجديد يوفنتوس ، وذلك بعد أن صال وجال في الميستايا مع ريال مدريد في السنوات الماضية ، بينما تواجد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ولاعب الوسط الألماني إيمري تشان والجناح البرازيلي دوجلاس كوستا على مقاعد الاحتياط.وشهدت تشكيلة يوفنتوس تواجد كل من : فويتشيك تشيزني – جواو كانسيلو وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني وأليكس ساندرو – سامي خضيرة وميراليم بيانيتش وبليز ماتويدي – فيديريكو بيرنارديسكي وماريو ماندزوكيتش وكريستيانو رونالدو.ويلعب فالنسيا بتشكيلة مكونة من :

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على ابرز الغائبين في تشكيلة يوفنتوس للقاء فالنسيا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على ابرز الغائبين في تشكيلة يوفنتوس للقاء فالنسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).