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نجدة بغداد تعلن مباشرتها في تأمين الحماية لكافة المواطنين لاحياء عاشوراء
2018/09/19 | 22:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاربعاء، مباشرتها في تأمين الحماية لكافة المواطنين لاحياء عاشوراء.وذكر بيان للمديرية، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "باشرت مشاركتها بكل إمكانياتها الآلية والبشرية لتأمين الحماية لكافة المواطنين ولعموم العاصمة بغداد، أثناء احياء يوم العاشر من محرم".

وتأتي هذه المباشرة بالتزامن مع بدء مراسم إحياء الذكرى السنوية ليوم عاشوراء ومعركة الطف التي استشهد فيها الامام الحسين وأخوته وأصحابها في كربلاء عام 61 للهجرة.

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