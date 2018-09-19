السفير السعودي في واشنطن يطلق تحذيرا حول القرن الأفريقي

2018/09/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة ستواصل جهودها للحفاظ على أمن مضيق باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي من إيران والقرصنة.

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