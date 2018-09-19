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نصر الله يرحب بالاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب
2018/09/19 | 22:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، دعمه للاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب، مشددا على أن سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان تحتاج إلى مراجعة.

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