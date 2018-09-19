بومبيو: مستعدون لبدء المباحثات مع كوريا الشمالية بشأن تغيير العلاقات الثنائية

2018/09/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لبدء المباحثات مع كوريا الشمالية بشأن تغيير العلاقات الثنائية.

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