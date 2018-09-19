الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض “ضمنيا” ترشيح برهم صالح ويؤكد: منصب رئيس الجمهورية من حقنا هذه المرة

2018/09/19 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل - واع

اكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد اليوم الاربعاء، ان الدكتور برهم صالح هو مرشح منصب رئيس الجمهورية من طرف الاتحاد الوطني الكردستاني، لذلك سيكون لنا مرشحنا لشغل المنصب.

وقال محمد في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه: “بعد اجتماعنا مع نائب الأمين العام ومسؤول الهيئة العاملة وأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني، كنا نأمل ونسعى للذهاب بوحدة صف وبرنامج موحد إلى بغداد، وأن نتفق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وكاستحقاق انتخابي، نرى أن منصب رئاسة الجمهورية الذي تولاه الاتحاد الوطني لأكثر من مرة، هو من حق حزبنا هذه المرة، ويكون لمرشحنا”.

وأوضح المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني، أنه “بهذا الشأن، كانت لنا مقترحات وكان من المقرر أن يرد الاتحاد الوطني عليها بعد اجتماع مكتبه السياسي، إلا أننا لم نتلق أي رد، حتى سمعنا اليوم إعلانهم ترشيح الدكتور برهم صالح من قبل الاتحاد الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية، من طرف واحد”.

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