فيسبوك يكافئ عراقياً لاكتشاف ثغرات

2018/09/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مركز الاعلام الرقمي، الأربعاء، أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كافئ شابا عراقيا بجائزتين ماليتين تبلغان 3000 دولار، بعد اكتشافه ثغرتين في الموقع.وذكر المركز في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "موقع فيسبوك، كافئ الشاب العراقي {مؤمل احمد شكير}، بجائزتين ماليتين تبلغان 3000 دولار بعد اكتشافه ثغرتين على موقع فيسبوك الاولى تسمح لأي شخص بحذف وتعديل المنشور من دون الحاجة للحصول على صلاحية، والأخرى تسمح بإزالة مدراء اي مجموعة وحذفهم".وأضاف البيان، أن "رسالة فيسبوك جاء فيها {بعد مراجعة هذه المشكلة قررنا منحك مبلغ 2500 دولار نشكرك على تقريرك ونتطلع الى تلقي المزيد من التقارير منك في المستقبل}"، لافتاً إلى أن "المكافئة الاخرى كانت تبلغ 500دولار".وأشار، إلى ان "فيسبوك وضع اسم مؤمل احمد شكير بتسلسل 82 في صفحة الـ white hat كتب في عنوانها {نيابةً عن أكثر من مليار مستخدم، نود أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهم لتنفيذ عملية الكشف المنسق معنا}".انتهى

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