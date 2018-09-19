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الحلبوسي لبومبيو سنعمل على تشكيل حكومة باسرع وقت
2018/09/19 | 22:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيودور التحالف الدولي في الحرب على "داعش" وجهود اعادة الامن والاستقرار الى المدن المحررة، فيما اكد ضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنياً عراقياً بعيداً عن التاثيرات الخارجية.

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