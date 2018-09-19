كربلاء .. ثورة الحسين ضد الظلم وموكب العباسية يتخذها نهجا – تقرير

2018/09/19 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذ موكب طرف العباسية الشرقية من النهج الحسيني نبراسا باعتبار ان ثورة الامام الحسين هي ضد الظلم والفساد، ثورة طالبت بتحقيق العدل الاجتماعي.

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