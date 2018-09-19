English | كوردى


كربلاء .. ثورة الحسين ضد الظلم وموكب العباسية يتخذها نهجا – تقرير
2018/09/19 | 22:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اتخذ موكب طرف العباسية الشرقية من النهج الحسيني نبراسا باعتبار ان ثورة الامام الحسين هي ضد الظلم والفساد، ثورة طالبت بتحقيق العدل الاجتماعي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء .. ثورة الحسين ضد الظلم وموكب العباسية يتخذها نهجا – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء .. ثورة الحسين ضد الظلم وموكب العباسية يتخذها نهجا – تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).


كامل التفاصيل في: قناة التغيير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ استهلالية موفّقة لأياكس في دوري الأبطال
⋙ شاختار ينجو من فخ هوفنهايم
⋙ العراق يرشح فيلم “الرحلة” لجوائز الاوسكار
⋙ الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل النزاع التجاري بين أمريكا والصين
⋙ العاهل السعودي يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني في أول زيارة خارجية له
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| صحفي: لهذا السبب لن تمثل الديون المصرية مشكلة مستقبلا
⋙ فيديو| أكاديمي: برهم صالح أفضل الشخصيات المطروحة للرئاسة العراقية
⋙ بالصور.. الصدر يشارك في مراسم ليلة عاشوراء
الأكثر شيوعا