واع/ تعزيز أمن كربلاء بوفد لمحاربة الشائعات

2018/09/19 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع بغداد

أرسلت وزارة الداخلية وفداً من قسم محاربة الشائعات الى قيادة شرطة كربلاء والمنشآت للمشاركة مع عناصر الشرطة المجتمعية ومحاربة الإشاعة التابع الى قيادة الشرطة بهدف محاربة الاخبار الكاذبة والشائعات خلال زيارة العاشر من محرم الحرام.

وذكر المتحدّث الإعلامي لقيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي في بيان تلقت وكالة انباء الاعلام العراقي واع نسخة منه اليوم":استقبلنا وفد من قسم محاربة الشائعات بأمرة مدير وضباط القسم التابع الى وزارة الداخلية دائرة العلاقات والاعلام للقيام بحملات توعية بالاشتراك مع الشرطة المجتمعية ومحاربة الاشاعة في قيادة شرطة المحافظة".وأضاف "تم خلال التجوال المشترك توزيع الارشادات التوعوية التثقيفية على الزائرين وأصحاب المواكب حول خطورة الاخبار المزيفة والمعلومات الغير دقيقة والتي يصدرها البعض من المغرضين بعدة طرق بغية زعزعة وارباك الوضع الأمني واحداث فوضى اثناء الزيارة المليونية".ولفت الغانمي الى إن "قيادة الشرطة سبق وأن أطلقت حملة واسعة بالتعاون مع قيادة عمليات الفرات الأوسط والإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة تم من خلالها توزيع ايضا منشورات وإرشادات تقوم بها فرق جوالة الغاية منها محاربة الاشاعة في محافظة كربلاء المقدسة".ودعا في الوقت ذاته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الاخبار الكاذبة وعدم اطلاق الأقاويل جزافا كونها تؤثر سلباً على الأمن المجتمعي وارباك الوضع الأمني المستقر الذي تشهده كربلاء المقدسة.

ت ب ش

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