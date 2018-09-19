بالفيديو.. شبكة الإعلام العراقي تطلق هاشتاك (#الحسين_تضحية_واصلاح)

2018/09/19 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاطلقت شبكة الاعلام العراقي، هاشتاك (#الحسين_تضحية_واصلاح).ويأتي الهاشتاك الجديد، مع شروع ملايين المسلمين باحياء ليلة عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين(عليه السلام).

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