شرطة كربلاء: المحافظة مؤمنة برا وجوا

2018/09/19 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- واع

اعلنت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت اليوم الاربعاء، عن رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد خلال أيام شهر محرم الحرام، مؤكدة ان المحافظة مؤمنة برا وجوا.

وقال المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة كربلاء علاء الغانمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إنه “ضمن مجريات تنفيذ الخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء وبإشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني تواصل الأجهزة الامنية استنفارها التام وجاهزيتها العالية لتأمين الزيارة المليونية”.

واكد انه “تم تأمين كربلاء بجهود القادة والقوات الامنية برا وجوا من خلال الاستعانة بطيران الجيش والقوه الجويه اذ نفذوا استطلاعات حول المدينة على مدار الساعة تحسبًا لأي عمليات ارهابية قد تحصل من قبل الزمر الارهابية”.

وبين الغانمي ان “كربلاء المقدسة تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا وانتشارا مكثفا للقطعات الامنية على جميع الطرق المؤدية اليها وذلك لتعزير الأمن والسلام”.

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